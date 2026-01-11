Trabzonspor Mersin'de galip geldi

Yayınlanma:
Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nde Mersinspor deplasmanından 82-79'luk galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mersinspor'u 82-79 mağlup etti.
Bordo-mavili ekip üst üste 6 toplamda ise 10. galibiyetini alırken, Mersin ekibi 11. mağlubiyetini yaşadı.

Abraham ile ilgili bomba iddia: Beşiktaş'ı endişelendiren gelişmeAbraham ile ilgili bomba iddia

MERSİNSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN DETAYLAR

  • Salon: Servet Tazegül
  • Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
  • Mersinspor: March 17, Leon Apaydın 4, Cowan 12, White 15, Chassang 4, Olaseni 2, Cobbs 10, Koray Çekici, Cruz 10, Ergi Tırpancı 5
  • Trabzonspor: Reed 10, Berk Demir, Yeboah 13, Hamm 6, Taylor 16, Grant 3, Tinkle 12, Cem Ulusoy 15, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 5
  • 1. Periyot: 25-30
  • Devre: 46-51
  • 3. Periyot: 62-68

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

