Premier Lig'de lider Arsenal'in 6 puan gerisinde 3. sırada bulunan Aston Villa, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz ekibi, kadrosuna orta saha ve forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

ASTON VILLA'DAN ABRAHAM BOMBASI

Telegraph'ın haberine göre; Aston Villa, eski futbolcusu Tammy Abraham'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Roma’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Abraham’ı, Unai Emery’nin kadrosunu güçlendirmek ve ligde şampiyonluk iddiasını sürdürmek amacıyla transfer listesine aldığı ifade edildi.

MAAŞI SIKINTI YARATABİLİR

Emery'nin, takımın birincisi santrforu Ollie Watkins ile rekabete girebilecek bir forvet istediği belirtildi.

Ayrıca transferde engel oluşturabilecek maddelerin Abraham'ın Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi ve yüksek maaşı olduğu yazıldı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkan Abraham, 12 gol atarken 3 asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu, 2018-19 sezonunda kiralık olarak Aston Villa'da oynamıştı.