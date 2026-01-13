Trabzonspor İstanbulspor maçının kadrosunu açıkladı: 8 önemli eksik

Trabzonspor İstanbulspor maçının kadrosunu açıkladı: 8 önemli eksik
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerde 8 eksik bulunuyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İSTANBULSPOR MAÇININ SON ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, İstanbulspor karşılaşmasının son çalışmasını gerçekleştirdi.

Aziz Yıldırım bu kez kibarca rica ettiAziz Yıldırım bu kez kibarca rica etti

BORDO - MAVİLİLERDE 8 EKSİK

Antrenmanın ardından açıklanan 20 kişilik kadroda Savic, Mustafa Eskihellaç, Baniya, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Oulai ve Onuachu yer almadı.
Yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra alt yapıdan Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu ve Oğuzhan Ertem kadroya dahil edildi.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BURAK DEMİRKIRAN

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.

Kaynak:AA

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Spor
Serdal Adalı söz verdi: Kimse merak etmesin
Serdal Adalı söz verdi: Kimse merak etmesin
Dünya rekortmeni Bengisu Avcı buzda yüzecek
Dünya rekortmeni Bengisu Avcı buzda yüzecek
Hakan Çalhanoğlu şoku: Inter kötü haberi verdi
Hakan Çalhanoğlu şoku: Inter kötü haberi verdi