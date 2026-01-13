Trabzonspor İstanbulspor maçının kadrosunu açıkladı: 8 önemli eksik
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerde 8 eksik bulunuyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İSTANBULSPOR MAÇININ SON ÇALIŞMASI YAPILDI
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, İstanbulspor karşılaşmasının son çalışmasını gerçekleştirdi.
BORDO - MAVİLİLERDE 8 EKSİK
Antrenmanın ardından açıklanan 20 kişilik kadroda Savic, Mustafa Eskihellaç, Baniya, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Oulai ve Onuachu yer almadı.
Yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra alt yapıdan Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu ve Oğuzhan Ertem kadroya dahil edildi.
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BURAK DEMİRKIRAN
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.
Kaynak:AA