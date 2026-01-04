Trabzonspor Gaziantep'e gitti: 4.5 ay sonra ilk

Trabzonspor Gaziantep'e gitti: 4.5 ay sonra ilk
Yayınlanma:
Trabzonspor, yarın Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e hareket etti. Bordo-mavililerde uzun süredir sakat olan Anthony Nwakaeme, 4.5 ay sonra kadroda yer aldı.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e giden bordo-mavili kafilede, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı.

NWAKAEME 4.5 AY SONRA KADRODA

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmasının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme, yaklaşık 4,5 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KADROSU

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular bulunuyor:
Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, ⁠Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Pina, Salih Malkoçoğlu, Folcarelli, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıalioğlu, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, ⁠Augusto, Cihan Çanak, ⁠Olaigbe, Sikan, Nwakaeme.
Gaziantep Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

