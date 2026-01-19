Trabzonspor galibiyetine sevinemediler: Maç dönüşü trafik kazası geçirdiler

Trabzonspor galibiyetine sevinemediler: Maç dönüşü trafik kazası geçirdiler
Yayınlanma:
Süper Lig'deki Kocaelispor - Trabzonspor maçı sonrası Trabzon'a dönmek isteyen Bordo Mavili taraftarlar yolda kaza geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araçta 3 kişi yaralandı.

Trabzonspor'un Kocaeli deplasmanındaki maçın ardından Bordo Mavili taraftarların içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Deplasmanda 2-1 kazanan Trabzonspor taraftarları galibiyete sevinemedi.
Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Olay, D-100 kara yolu Kurşunlu mevkisinde gerçekleşti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

61 KT 942 plakalı panelvan, sürücüsü Yusuf E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç, fabrikanın işçilerini taşıyan 18 ACM 985 plakalı servis otobüsüne çarptı.
Çarpışma sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi.

Trabzonspor'u Muçi kurtardı: Hasrete son verdiTrabzonspor'u Muçi kurtardı: Hasrete son verdi

3 KİŞİ YARALANDI

Haber TS'nin haberine göre Panelvan sürücüsü Yusuf E. ile araçta bulunan Kubilay B. ve İsmail E. yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.
Yaralılar önce Kurşunlu Devlet Hastanesi’ne, ardından tedavilerinin devamı için Çankırı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

kaza1.webp

YETKİLİLER UYARDI

Kazanın kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Yetkililer, sürücülere kötü hava koşullarında daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

kaza.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
Spor
Fenerbahçe'ye uçan bomba: İtalyan efsane geliyor
Fenerbahçe'ye uçan bomba: İtalyan efsane geliyor
8 haftada 22 puan toplayıp lider yaptı: Apar topar istifa etti
8 haftada 22 puan toplayıp lider yaptı: Apar topar istifa etti
Galatasaraylı Jakobs'un açıklaması ortalığı karıştırdı: Tesadüf değil bir şeyler oldu
Galatasaraylı Jakobs'un açıklaması ortalığı karıştırdı: Tesadüf değil bir şeyler oldu