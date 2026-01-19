Trabzonspor'un Kocaeli deplasmanındaki maçın ardından Bordo Mavili taraftarların içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Deplasmanda 2-1 kazanan Trabzonspor taraftarları galibiyete sevinemedi.

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, D-100 kara yolu Kurşunlu mevkisinde gerçekleşti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

61 KT 942 plakalı panelvan, sürücüsü Yusuf E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, fabrikanın işçilerini taşıyan 18 ACM 985 plakalı servis otobüsüne çarptı.

Çarpışma sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi.

Trabzonspor'u Muçi kurtardı: Hasrete son verdi

3 KİŞİ YARALANDI

Haber TS'nin haberine göre Panelvan sürücüsü Yusuf E. ile araçta bulunan Kubilay B. ve İsmail E. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.

Yaralılar önce Kurşunlu Devlet Hastanesi’ne, ardından tedavilerinin devamı için Çankırı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

YETKİLİLER UYARDI

Kazanın kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Yetkililer, sürücülere kötü hava koşullarında daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.