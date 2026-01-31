Trabzon'dan Antalya'ya gitti 2 penaltı da onun eseriydi: Bu nasıl tesadüf!

Trabzonspor, Süper Lig'de Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçta ön plana çıkan bordo mavili takımın 2 penaltı kazanması oldu. Bordo mavililer Onuachu'nun kullandığı penaltılardan 1'ini attı, 1'ini kaçırdı.

Buradaki ilginç tesadüf penaltılara aynı futbolcunun neden olmasıydı.

Antalyaspor Trabzonspor'a çelme taktı

Antalyaspor forması giyen Hüseyin Türkmen, 2 penaltıya da sebeb olan isimdi.

Gazeteci Cemal Ersen, bu detayı kaçırmadı. Ersen, Milliyet'teki yazısında, "İlginçtir iki penaltıya da sezon başında Trabzonspor’un sözleşmesini fesh ettiği ve Antalyaspor’a imza atan Hüseyin sebep oldu. Büyük talihsizlik. İkincisi de gol olsaydı kim bilir ne senaryolar yazılacaktı" ifadelerini kullandı.

BU SEZONA KADAR HEP TRABZON'DAYDI

Trabzon doğumlu 28 yaşındaki Hüseyin Türkmen, futbola Trabzonspor'un altyapısında başladı. Bu sezon başına kadar hep Trabzonspor'da oynadı.

Altyapılarda her kategoride forma giydikten sonra 7 sezon Trabzonspor'un A takımında oynadı. 166 kez bordo mavili formayı giydi.

Sezon başında Trabzonspor'la olan sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Antalyaspor'la sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'da 14 maçta forma giydi.