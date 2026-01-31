Trabzon'dan Antalya'ya gitti 2 penaltı da onun eseriydi: Bu nasıl tesadüf!

Trabzon'dan Antalya'ya gitti 2 penaltı da onun eseriydi: Bu nasıl tesadüf!
Yayınlanma:
Antalyaspor karşısında Trabzonspor 2 penaltı kazandı. Tesadüf olan 2 penaltıyı yaptıran oyuncunun da Hüseyin Türkmen olmasıydı. Hüseyin Türkmen, Trabzonlu. Yıllarca Trabzonspor forması giydi, sezon başında Antalyaspor'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'de Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçta ön plana çıkan bordo mavili takımın 2 penaltı kazanması oldu. Bordo mavililer Onuachu'nun kullandığı penaltılardan 1'ini attı, 1'ini kaçırdı.
Buradaki ilginç tesadüf penaltılara aynı futbolcunun neden olmasıydı.

Antalyaspor Trabzonspor'a çelme taktıAntalyaspor Trabzonspor'a çelme taktı

Antalyaspor forması giyen Hüseyin Türkmen, 2 penaltıya da sebeb olan isimdi.
Gazeteci Cemal Ersen, bu detayı kaçırmadı. Ersen, Milliyet'teki yazısında, "İlginçtir iki penaltıya da sezon başında Trabzonspor’un sözleşmesini fesh ettiği ve Antalyaspor’a imza atan Hüseyin sebep oldu. Büyük talihsizlik. İkincisi de gol olsaydı kim bilir ne senaryolar yazılacaktı" ifadelerini kullandı.

BU SEZONA KADAR HEP TRABZON'DAYDI

Trabzon doğumlu 28 yaşındaki Hüseyin Türkmen, futbola Trabzonspor'un altyapısında başladı. Bu sezon başına kadar hep Trabzonspor'da oynadı.
Altyapılarda her kategoride forma giydikten sonra 7 sezon Trabzonspor'un A takımında oynadı. 166 kez bordo mavili formayı giydi.
Sezon başında Trabzonspor'la olan sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Antalyaspor'la sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'da 14 maçta forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Dursun Özbek karar değiştirdi
Dursun Özbek karar değiştirdi
Amedspor isyan etti: Olağanüstü toplandılar pazartesi gününe dikkat
Amedspor isyan etti: Olağanüstü toplandılar pazartesi gününe dikkat
Tanju Çolak: Çağdaş Altay denilen zat! Emre Belözoğlu'nun dokunulmazlığı mı var?
Tanju Çolak: Çağdaş Altay denilen zat! Emre Belözoğlu'nun dokunulmazlığı mı var?