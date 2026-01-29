Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten tepki çeken sözler

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten tepki çeken sözler
Yayınlanma:
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uğurcan Çakır sözleriyle hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Galatasaray ile Trabzonspor arasında gündeme gelen transfer görüşmeleri hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.
Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan başkan Genç, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi konusunda üzüntüsünü dile getirirken ifadeleri gündem oldu.

"HASSASİYETLERİMİZ VAR"

Ahmet Metin Genç, Uğurcan'ın Galatasaray'a transferi üzerine, "Bazı hassasiyetlerimiz var. Yönetime de söyledim.

"FENERBAHÇE'YE GİDERSE..."

‘Uğurcan, Fenerbahçe’ye giderse meydanda basın toplantısı yaparım’ dedim. O haksızlık… İçimize sinmedi. Keşke Avrupa’ya gidebilseydi, Galatasaray’a gitmesine üzüldük" dedi.ugurcan111.jpg

OULAI İÇİN DESTEK VERDİ

Başkan Genç, genç oyuncu Christ Inao Oulai için ise Trabzonspor yönetiminin tavrını desteklediğini belirtti ve şöyle konuştu:
Christ Inao Oulai (40 milyon euro talebi) için başkanın tavrını destekliyorum.
Çok genç, daha ondan biraz daha istifade edelim.

christ-inao-oulai.webp

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Başkan Genç’in açıklamaları özellikle Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük tepki topladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, belediye başkanının sözleri sert şekilde eleştirildi.
Galatasaraylı taraftarlar da Ahmet Metin Genç'in sözlerine tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

