Torreira'dan Süper Kupa mağlubiyeti için acı itiraf

Galatasaray'da Lucas Torreira, Süper Kupa mağlubiyetinin ardından yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Uruguay’da katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu.

“ZOR GÜNLER OLDU”

Süper Kupa mağlubiyetini değerlendiren Torreira, "Fenerbahçe ile finalde kaybettikten sonra benim için zor günler oldu. Benim Galatasaray'a olan bağlılığım kadar bağlıysanız, bu tür yenilgiler çok acı verir” dedi.

“BÜYÜK BİR SORUMLULUK”

Galatasaray’a dair konuşmaya devam eden Uruguaylı futbolcu, “Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MUSLERA’NIN AYRILIŞI HEPİMİZİ ÜZDÜ”

Muslera’nın ayrılışı için Torreira, “Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılması hepimizi üzdü ve bunu her gün hissediyoruz. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Benim için zor zamanlarda bana eşlik eden bir baba gibiydi” sözlerini sarf etti.

“ICARDI İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VAR”

Torreira, Mauro Icardi için ise "Icardi ile çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın en zor anlarında bana yardım etti. Hem Türkiye'de hem de Arjantin'de çok şey yapıyor. Harika bir adam ve bazen başına gelenler beni üzüyor" dedi.

