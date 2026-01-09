Toprak Razgatlıoğlu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn ile kaza yaptı

Dünya Superbike Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya geldi.

İKİLİ KÜÇÜK BİR KAZA YAPTI

Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu, pistte antrenman yaptığı sırada ufak bir kaza yaptı.

Zayn, dönüş sırasında dengesini kaybetti ve Toprak Razgatlıoğlu ile kısa bir temas yaşadı.

Yaşanan temas sonrası Zayn yere düşerken, o anlar yürekleri ağza getirdi.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçiler destek mesajında bulundu.

ZAYN'IN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya Superbike Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu, pistte ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor.

Henüz genç yaşına rağmen yarışlarda sergilediği hız, denge ve hakimiyet izleyenleri etkilerken, babasıyla birlikte yaptığı hız gösterileri sosyal medyada geniş yankı buluyor. Zayn’in dikkat çeken teknik yeteneği ve cesur sürüş anlayışı, onu motosiklet camiasında geleceğin parlak isimleri arasında gösteriyor ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

11 Nisan 2019'da dünyaya gelen 6 yaşındaki Zayn, bu sene 7 yaşına girecek.