Tolga Doğantez destek istedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona kötü bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, yarın sahasında Beykoz Anadolu ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde oynadığı 5 maçta yalnızca 1 puan toplayarak son sıraya demir atan İzmir temsilcisi, teknik direktör değişikliği sonrası çıkış arıyor.

Karşılaşma 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Yeni Buca Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Doğu Yılmaz yönetecek. Sarı-lacivertliler, taraftar desteğiyle moral bulmayı ve sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Hafta içinde Evrensel Heper ile yollarını ayıran Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez’i getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın başında ilk sınavını Beykoz Anadolu karşısında verecek.

“Taraftarımızın desteğiyle bu kötü gidişatı durduracağız. Oyuncularımıza güveniyorum, ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum” diyen Doğantez, umutlu mesajlar verdi.