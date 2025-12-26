TOFAŞ sahasında galip geldi

Yayınlanma:
TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nde sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni yenmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta açılış maçında TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 mağlup etti.

TOFAŞ - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇINDAN NOTLAR

Salon : TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Perez 17, Tolga Geçim 7, Blazevic 14, Whaley 12, Lewis 17, Yiğitcan Saybir 4, Thomasson 2, Özgür Cengiz 5, Emirhan Serbest, Besson 14

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı futbolcu İstanbul'daF.Bahçe'nin anlaşmaya vardığı futbolcu İstanbul'da

Bahçeşehir Koleji : Mitchell 9, Cavanaugh 17, Homesly 5, Kenan Sipahi 4, Hale 6, Flyn 16, İsmet Akpınar 9, Williams 10, Kopriciva 2, Göktuğ Baş 4

1. Periyot: 17-22

Devre: 37-44

3. Periyot : 62-68

5 faulle çıkan : 39.49 Williams (Bahçeşehir Koleji)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

