TFF'nin ceza verdiği 2 futbolcu gözaltına alındı

Futbol dünyası bu sabah yapılan bahis operasyonuyla bir kez daha sarsıldı. TFF'nin daha önce hak mahrumiyeti verdiği iki isim gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlatıp, adli ayağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilirken bu isimler arasında İzmir kulüplerinde forma giyen 2 futbolcu da yer aldı.

İZMİR TAKIMINDAN 2 İSİM GÖZALTINDA

Aralarında kulüp yöneticileri ve futbolcuların olduğu gözaltı listesinde Aliağa Futbol Kulübü'nden daha önce bahis oynadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası alan İbrahim Yılmaz ve Tire Futbol Kulübü'nden Doğukan Çınar da bulunuyor.

ibrahimyilmaz.jpg

Profesyonel liglerde forma giyen bin 24 futbolcunun arasında 10 Kasım'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 31 yaşındaki golcü İbrahim Yılmaz 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa FK, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 22 Aralık'ta feshetti.

dogukan-cinar.webp

Tire FK forması giyen 30 yaşındaki orta saha Doğukan Çınar ise 10 Kasım'da PFDK'ya sevk edilerek 3 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılmıştı.

Bahis operasyonu TFF’ye sıçradı: Kritik isim gözaltındaBahis operasyonu TFF’ye sıçradı: Kritik isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis operasyonunda Ege ekiplerinden kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit edilen Göztepeli İzzet Furkan Malak ve Manisa FK'lı Kadir Kaan Yurdakul da tutuklanmıştı.
Manisa FK, İstanbul'da tutuklu yargılanan Kadir Kaan'ın sözleşmesini 9 Aralık'ta sonlandırmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

