TFF'den Prens Radu ve Prenses Margareta'ya forma hediye

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Ali Karaca, Romanya’nın geleneksel milli sporu “oină” için düzenlenen Kraliyet Kupası organizasyonuna katılarak diplomatik ve kültürel bağları güçlendiren bir ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlik, sporun ötesinde dostluk ve iş birliği mesajlarıyla dikkat çekti.

FORMA HEDİYESİ

Romanya Kraliyet Ailesi’nden Prens Radu ve Prenses Margareta’nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, T.C. Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Mustafa Şentop, TİKA Romanya Koordinatörü Salih Yürç ve Romanya basın mensupları da katıldı.

Zafer Şentop da etkinliğe katıldı

Etkinlik, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kültürel zeminde pekiştirildiği bir buluşma oldu.

Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerini sunan Ali Karaca, Prens Radu ve Prenses Margareta’ya üzerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım formalarını takdim etti.

KARACA'YA TEŞEKKÜR

Romanya Kraliyet Ailesi üyeleri, Ali Karaca’nın organizasyona katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Romanya arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesinden duydukları mutluluğu ifade etti.