TFF'den Prens Radu ve Prenses Margareta'ya forma hediye

TFF'den Prens Radu ve Prenses Margareta'ya forma hediye
Yayınlanma:
TFF'den Ali Karaca, Romanya'da Kraliyet Kupası'na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Ali Karaca, Romanya’nın geleneksel milli sporu “oină” için düzenlenen Kraliyet Kupası organizasyonuna katılarak diplomatik ve kültürel bağları güçlendiren bir ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlik, sporun ötesinde dostluk ve iş birliği mesajlarıyla dikkat çekti.

FORMA HEDİYESİ

Romanya Kraliyet Ailesi’nden Prens Radu ve Prenses Margareta’nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, T.C. Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Mustafa Şentop, TİKA Romanya Koordinatörü Salih Yürç ve Romanya basın mensupları da katıldı.

zafersentop.jpg
Zafer Şentop da etkinliğe katıldı

Etkinlik, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kültürel zeminde pekiştirildiği bir buluşma oldu.

Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerini sunan Ali Karaca, Prens Radu ve Prenses Margareta’ya üzerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım formalarını takdim etti.

Hugo Almeida'dan TFF tepkisi: İnsanlık dışıHugo Almeida'dan TFF tepkisi: İnsanlık dışı

KARACA'YA TEŞEKKÜR

Romanya Kraliyet Ailesi üyeleri, Ali Karaca’nın organizasyona katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Romanya arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesinden duydukları mutluluğu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
‘Yeşil Sermaye’ için para toplayan imama 19 yıl sonra ceza
Spor
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Resmen açıklandı
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Resmen açıklandı
Okan Buruk kararını verdi: İşte Galatasaray'ın Liverpool 11'i
Okan Buruk kararını verdi: İşte Galatasaray'ın Liverpool 11'i
Galatasaray maçına saatler kala Liverpool'dan UEFA'ya şikayet
Galatasaray maçına saatler kala Liverpool'dan UEFA'ya şikayet