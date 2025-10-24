TFF ve ODEDDER’den anlamlı iş birliği: Futbol'da Fark Yok Sevgi Var

Otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farkındalığı artırmak amacıyla, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) iş birliğiyle anlamlı bir projeye imza atıldı. ‘Futbol’da Fark Yok, Sevgi Var’ temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında otizmli çocuklar, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının fotoğraflarını çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerinde düzenlenen basın toplantısına; TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe, aktör Emre Özmen, aktris Özlem Maden, aileler ve basın mensupları katıldı. Basın toplantısının ardından TFF yöneticilerine, RAMS Türkiye’ye, İDAŞ, Şule Hair Transplant ve Asimo 34’e plaket verildi.

MECNUN OTYAKMAZ: ENGEL TANIMIYORSUNUZ

Basın toplantısında ilk sözü alan TFF Başkan Vekili Otyakmaz, ODEDDER’in çok güzel işler yaptığını vurgulayarak, “ODEDDER ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen çok güzel bir organizasyonun haberi için buradayız. Esas sizleri alkışlamak lazım gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz, engel tanımıyorsunuz. Bütün gençlerimizi Türk futbolunun yıldızlarıyla buluşturarak, onların hiçbir şeyden geri kalmadığını, bütün işleri yapabildiklerini de en güzel şekilde gösteriyorsunuz. Aslında bizim sizleri alkışlamamız lazım” dedi.

FUAT GÖKTAŞ: OYUNCULARIMIZ SON DERECE KEYİF ALDI

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, A Milli Takım oyuncularının da projeden keyif aldığını ifade ederek, “Futbolda fark yok sevgi var şiarıyla yola çıktık. Bu şiarda da başkanımız böyle bir proje gerçekleştirelim deyince gerek TFF olarak gerek az sonra göreceksiniz bütün Milli Takım oyuncuları olarak destek vermek istedik. Oyuncularımız son derece keyif aldılar bu proje kapsamında. Çocuklarımızla beraber hareket ettiler. Bu çocuklarımız toplumda gerçek anlamda diğer çocuklarımızdan farkı olmayan, destek verilmesi gereken, destek verildiğinde aslında içinde cevherleri, ışıkları ortaya çıkan çocuklarımız. Biz de bu cevheri çıkarmak için ODEDDER Başkanımızla beraber çalışalım dedik. Sağ olsun Mecnun Başkanım, Futbol Federasyonu Başkanımız, yönetim kurulumuz bu konunun sonuna kadar arkasında durdu. Milli futbolcularımız çok keyifle çalıştılar” diye konuştu.

TOLGA GÖKÇE: FARKLILIKLAR DEĞİL SEVGİDİR BİZİ BİRLEŞTİREN

ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada ‘futbolda fark yok sevgi var’ temasıyla hazırlanan bu özel serginin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu proje, otizmli bireylerimizin A Milli Futbol Takımı oyuncularını kendi objektiflerinden fotoğrafladığı, spor ve sanatın birleştirici gücünü buluşturan çok özel bir çalışmadır. Futbolun evrensel diliyle verilmek istenen mesaj aslında son derece sade ama bir o kadar da güçlüdür. Farklılıklar değil, sevgidir bizi birleştiren. Otizmli bireylerin toplum yapısına aktif katılımını teşvik eden her çalışma, farkındalıktan öte kapsayıcı bir anlayışın gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bizler de dernek olarak sporun iyileştirici ve birleştirici yönüyle otizmli bireylerimizin sesini daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı projede bize destek veren başta TFF’ye, A Milli Takımı’mızın tüm oyuncularına, projeyi mümkün kılan ailelerimize, eğitimcilerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”

SERGİ ALANINI DA GEZDİLER

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe, misafirler, basın mensupları ve aileler, otizmli çocukların objektifinden çıkan fotoğrafların bulunduğu sergi alanını da gezdi.