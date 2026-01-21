TFF Süper Lig maçlarının tarihini değiştirdi: Avrupa için özel şart koydu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa maçları nedeniyle Süper Lig fikstüründe değişikliğe gitti.

MAÇLAR ÖNE ALINDI

20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Süper Lig maçları 17, 18 ve 19 Mart'a alındı. Aynı tarihlerde Avrupa maçları olması nedeniyle temsilcilerimiz son 16 turuna yükselmesi halinde Süper Lig'de oynayacakları maçlar ertelenecek.

TFF’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: