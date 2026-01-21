TFF Süper Lig maçlarının tarihini değiştirdi: Avrupa için özel şart koydu
TFF, Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle Süper Lig maçlarını öne çekti. Temsilcilerimizin Avrupa'da son 16 turuna yükselmesi halinde ise lig maçlarının erteleneceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa maçları nedeniyle Süper Lig fikstüründe değişikliğe gitti.
MAÇLAR ÖNE ALINDI
20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Süper Lig maçları 17, 18 ve 19 Mart'a alındı. Aynı tarihlerde Avrupa maçları olması nedeniyle temsilcilerimiz son 16 turuna yükselmesi halinde Süper Lig'de oynayacakları maçlar ertelenecek.
TFF’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir.
- Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.