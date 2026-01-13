TFF Süper Kupa cezalarını açıkladı: Final maçına yer verilmedi
TFF, Süper Kupa yarı final maçlarına dair PFDK cezalarını açıkladı. Final maçlarının sevkleri gerçekleşmediği için ise cezalara yer verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa yarı finalinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Samsunspor maçlarının PFDK cezalarını açıkladı.
FENERBAHÇE'YE 940 BİN TL CEZA
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'a 220 bin TL, Fenerbahçe'ye iki ayrı cezadan toplamda 940 bin TL ve Samsunspor'a 500 bin TL para cezası verildi. Ayrıca Samsunspor forması giyen Antoıne Makoumbou'ya 2 maç men cezası geldi.
FİNAL MAÇININ CEZALARI YOK
TFF, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin PFDK sevklerini henüz açıklamadığı için cezalara da henüz yer verilmedi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
- 1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 05.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- 2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- 3- SAMSUNSPOR A.Ş.’nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş. sporcusu ANTOINE MAKOUMBOU’nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
