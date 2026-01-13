TFF Süper Kupa cezalarını açıkladı: Final maçına yer verilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa yarı finalinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Samsunspor maçlarının PFDK cezalarını açıkladı.

FENERBAHÇE'YE 940 BİN TL CEZA

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'a 220 bin TL, Fenerbahçe'ye iki ayrı cezadan toplamda 940 bin TL ve Samsunspor'a 500 bin TL para cezası verildi. Ayrıca Samsunspor forması giyen Antoıne Makoumbou'ya 2 maç men cezası geldi.

FİNAL MAÇININ CEZALARI YOK

TFF, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin PFDK sevklerini henüz açıklamadığı için cezalara da henüz yer verilmedi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde: