Sadettin Saran transfer müjdesini verdi: Geliş tarihi belli oldu

Yayınlanma:
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final lansmanının ardından transfer çalışmalarına dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz” dedi.

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final, organizasyonunun 2 yıl boyunca Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleneceği duyuruldu.

Anlaşmanın lansmanının yapılmasının ardından gazetecilerle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, transfer çalışmalarına dair bilgi verdi.

TRANSFER GELİYOR

Sadettin Saran açıklamasında "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

68ac2154ec08bb20b18c8a98.webp

N’GOLO KANTE İDDİASI

Saran’ın konuşmasının ardından bahsedilen transferin Al İttihad forması giyen N’golo Kante olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe yöneticileri Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, oyuncuyla görüşmek için İstanbul’dan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'ye Guendouzi'yi getiren pilot şimdi de Kante'yi açıkladıFenerbahçe'ye Guendouzi'yi getiren pilot şimdi de Kante'yi açıkladı

“HOŞ GELDİN KANTE”

Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu da yaptığı paylaşımda “Hoş geldin Kante” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

