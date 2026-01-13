Fenerbahçe'ye Guendouzi'yi getiren pilot şimdi de Kante'yi açıkladı

Fenerbahçe'ye Guendouzi'yi getiren pilot şimdi de Kante'yi açıkladı
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiren pilotun N'Golo Kante paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Kupa galibiyetinin ardından çalışmalarına geri döndü.

Sarı-lacivertlilerde, Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Arabistan Yarımadası’na gitti.

FENERBAHÇE’DE HEDEF KANTE

İkili burada ilk olarak Al Ittihad forması giyen N’golo Kante ile görüştü. Taraflar arasında görüşmeler olumlu bir şekilde ilerlerken sürpriz bir paylaşım geldi.

GUENDOUZI’Yİ GETİRDİ KANTE’Yİ AÇIKLADI

Fenerbahçe’nin Süper Kupa öncesi kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi’yi imza atması için İstanbul’a getiren uçağın pilotu, N’Golo Kante paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda “Hoş geldin Kante” ifadelerine yer verildi.

25 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N’Golo Kante, Suudi Arabistan ekibi ile 25 maça çıktı. Fransız futbolcu, bin 842 dakikada 1 gol kaydetti.

