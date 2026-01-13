Fenerbahçe'den sonra Acun Ilıcalı'ya da kötü haber geldi: Gelmekten vazgeçti

TFF 3. Lig 4. Grup'taki Karşıyaka formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Adem Yeşilyurt’un transferi iptal oldu.

MARIBOR'A TRANSFERİ YATTI

Daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye transferi iptal olan Yeşilyurt’un şimdi de Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor’a transferi yattı.

SLOVENYA'YA GİTMEK İSTEMEDİ

19 yaşındaki genç oyuncu ve ailesinin Slovenya'ya transfer olmayı istemediği öğrenildi. Geçen hafta perşembe günü Adem için Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'la menajerler aracılığıyla el sıkışan Maribor cephesi de henüz sözleşme ve bonservis ödemesiyle ilgili resmi adım atmadı. Adem'in Türkiye'den veya Avrupa'nın önemli liglerinden ciddi teklif gelmezse ara transferde yuvada kalma ihtimali ağırlık kazandı.

600 BİN EURO BONSERVİS ÖDENECEKTİ

Karşıyaka, U19 Milli Takımı'yla çıktığı ilk maçta pazar günü Özbekistan ağlarını da sarsan Adem için Maribor'la 600 bin Euro bonservis ve sonraki satışından yüzde 40 pay karşılığı anlaşmıştı. Bonservisinin yüzde 10'u oyuncu aralık ayında profesyonel olurken yapılan anlaşma gereği İzmir'in amatör ekiplerinden Pınargücü'ne verilecek Adem, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki takımı Hull City'e giderse ise Karşıyaka bu transferden 2.5 milyon Euro kazanacaktı. Halen U19 Milli Takımı'nın kampında olan Adem çarşamba günü yine Özbekistan maçında forma giyecek. Genç futbolcu ardından yeniden takıma katılacak.