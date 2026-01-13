Fenerbahçe'den sonra Acun Ilıcalı'ya da kötü haber geldi: Gelmekten vazgeçti

Fenerbahçe'den sonra Acun Ilıcalı'ya da kötü haber geldi: Gelmekten vazgeçti
Yayınlanma:
Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anlaşamayan Adem Yeşilyurt, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'a transfer olmaktan vazgeçti.

TFF 3. Lig 4. Grup'taki Karşıyaka formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Adem Yeşilyurt’un transferi iptal oldu.

MARIBOR'A TRANSFERİ YATTI

Daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye transferi iptal olan Yeşilyurt’un şimdi de Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor’a transferi yattı.

694d2c7378171e1b15219cbe.webp

SLOVENYA'YA GİTMEK İSTEMEDİ

19 yaşındaki genç oyuncu ve ailesinin Slovenya'ya transfer olmayı istemediği öğrenildi. Geçen hafta perşembe günü Adem için Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'la menajerler aracılığıyla el sıkışan Maribor cephesi de henüz sözleşme ve bonservis ödemesiyle ilgili resmi adım atmadı. Adem'in Türkiye'den veya Avrupa'nın önemli liglerinden ciddi teklif gelmezse ara transferde yuvada kalma ihtimali ağırlık kazandı.

Galatasaray'ın teklifini reddetti: Plan anında değiştiGalatasaray'ın teklifini reddetti: Plan anında değişti

600 BİN EURO BONSERVİS ÖDENECEKTİ

Karşıyaka, U19 Milli Takımı'yla çıktığı ilk maçta pazar günü Özbekistan ağlarını da sarsan Adem için Maribor'la 600 bin Euro bonservis ve sonraki satışından yüzde 40 pay karşılığı anlaşmıştı. Bonservisinin yüzde 10'u oyuncu aralık ayında profesyonel olurken yapılan anlaşma gereği İzmir'in amatör ekiplerinden Pınargücü'ne verilecek Adem, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki takımı Hull City'e giderse ise Karşıyaka bu transferden 2.5 milyon Euro kazanacaktı. Halen U19 Milli Takımı'nın kampında olan Adem çarşamba günü yine Özbekistan maçında forma giyecek. Genç futbolcu ardından yeniden takıma katılacak.

Kaynak:DHA

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Spor
Fenerbahçe'ye Guendouzi'yi getiren pilot şimdi de Kante'yi açıkladı
Fenerbahçe'ye Guendouzi'yi getiren pilot şimdi de Kante'yi açıkladı
Passolig ücretlerine büyük zam: 3 büyüklerin taraftarlarına farklı tarife
Passolig ücretlerine büyük zam: 3 büyüklerin taraftarlarına farklı tarife