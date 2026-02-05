TFF Skriniar kararını açıkladı
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın cezası belli oldu. TFF, Kocaelispor maçında yaptığı hareketten dolayı Slovak yıldıza 2 maç ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor maçında yaptığı hareket nedeniyle tartışmalara neden olan Milan Skriniar'ı PFDK'ya sevk etmişti.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Milan Skriniar ile ilgili kararını verdi.
MILAN SKRINIAR'A 2 MAÇ CEZA!
Fenerbahçeli yıldız Milan Skriniar, Kocaelispor maçındaki hareketinden dolayı 2 maç ceza aldı.
TFF'den yapılan açıklamada, ''FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'YE CEZA YAĞDI
Kocaelispor-Fenerbahçe maçındaki diğer verilen cezalar şu şekilde:
- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 02.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 316-A, 316-B, 317 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
- Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMİR HULUSİ YOLAÇ’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.