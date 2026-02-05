TFF Skriniar kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor maçında yaptığı hareket nedeniyle tartışmalara neden olan Milan Skriniar'ı PFDK'ya sevk etmişti.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Milan Skriniar ile ilgili kararını verdi.

MILAN SKRINIAR'A 2 MAÇ CEZA!

Fenerbahçeli yıldız Milan Skriniar, Kocaelispor maçındaki hareketinden dolayı 2 maç ceza aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'YE CEZA YAĞDI

Kocaelispor-Fenerbahçe maçındaki diğer verilen cezalar şu şekilde: