TFF sadece 1 isme bahis cezası vermedi: O kişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi çıktı

Yayınlanma:
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 32 temsilciye ceza çıktı. Sadece Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Hayri Çavuşoğlu'nun sunduğu belgeler doğrultusunda idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen müsabaka temsilcileri hakkında kararını verdi.

32 İSME CEZA ÇIKTI

TFF’den yapılan açıklamaya göre; PFDK, 32 isme 2-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN KARDEŞİ HAKKINDAKİ TEDBİR KARARI KALKTI

PFDK kararları doğrultusunda ceza çıkmayan tek isim ise AKP’li eski bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Hayri Çavuşoğlu oldu. Hayri Çavuşoğlu’nun sunduğu belgeler doğrultusunda idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesine karar verildi.

b6a4238195da4e81a89b5b8d6061eb24.jpg

"HAYATIM BOYUNCA BAHİS VE FAİZLE İŞİM OLMADI"

PFDK sevklerinin ardından Alanya Postası’na konuşan Hayri Çavuşoğlu, "2023 yılında birisi benim adıma bahis oynamış ama Iban ve telefon numarası da bana ait eğil. Sadece bir kere oynamış sonra da o kişi bir daha oynamamış. Bu konuda TFF'den gelen bilgi üzerine o şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Adalet yerini bulacaktır. Hayatım boyunca bahis ve faizle işim olmadı, olmaz da. Olay bundan ibaret. Alanya ve Türk spor kamuoyu beni iyi bilir. Bizim bu tür işlerle işim olmadığını bizi bilenler de bilir" diyerek kendisini savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İşte Galatasaray'ın Atletico Madrid 11'i: Okan Buruk'un planı belli oldu
TFF bahis oynayan 32 isme verdiği cezayı açıkladı
