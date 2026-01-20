TFF programı açıkladı: Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi 14 Şubat'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig 20, 21 ve 22. hafta programı ilan edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Lig’de önümüzdeki üç haftanın maç takvimi belli oldu.
22. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20-22. hafta maçlarının programı şöyle:
20. hafta
30 Ocak Cuma:
- 20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
31 Ocak Cumartesi:
- 14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)
- 17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
- 20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)
- 20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
1 Şubat Pazar:
- 17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
- 20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)
2 Şubat Pazartesi:
- 20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)
21. hafta
7 Şubat Cumartesi:
- 14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
- 20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Pazar:
- 14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
- 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
- 20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
9 Şubat Pazartesi:
- 17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG EnerTürk Enerji)
- 20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)
- 20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani)
22. hafta
13 Şubat Cuma:
- 20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)
- 20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
14 Şubat Cumartesi:
- 14.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
- 17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)
- 20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
15 Şubat Pazar:
- 14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)
- 17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)
- 20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Şubat Pazartesi:
- 20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)