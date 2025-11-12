TFF Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararını açıkladı

Bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için PFDK, idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi. TFF'den resmi açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında kararını açıkladı.

İŞTE KARARIN DETAYI:

Futbolcuların idari tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Yargılama süreci tedbirsiz olarak devam edecek.

İtiraz dilekçeleri ve dosya içindeki belgeler birlikte değerlendirildi.

TFF AÇIKLADI:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Başbuğ PINARBAŞI

PFDK Başkanı

Bu kararla birlikte, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta oynamaya devam edebilecek.
Ancak yargılama süreci devam edecek ve nihai karar ilerleyen günlerde verilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

