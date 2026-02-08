TFF Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemlerini açıkladı
Yayınlanma:
Süper Lig'de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Galatasaray ve Beşiktaş - Alanyaspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.
Süper Lig'in 21. haftası, bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek.
Günün ilk maçında Eyüpspor ve Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak, Konyaspor ve Göztepe kozlarını paylaşacak.
Günün son maçında ise Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, günün maçlarının VAR hakemlerini açıkladı.
İşte günün 4 maçının VAR hakemleri:
- 14.30: Eyüpspor - Başakşehir: VAR: Bülent Birincioğlu / AVAR: Samet Çavuş
- 17.00: Çaykur Rizespor - Galatasaray: VAR: Sarper Barış Saka / AVAR: Çağlar Uyarcan
- 17.00: Konyaspor - Göztepe: VAR: Ömer Faruk Turtay / AVAR: Gökhan Barcın
- 20.00: Beşiktaş - Alanyaspor: VAR: Ümit Öztürk / AVAR: Mehmet Kısal