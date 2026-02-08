TFF Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemlerini açıkladı

Süper Lig'in 21. haftası, bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek.

Günün ilk maçında Eyüpspor ve Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak, Konyaspor ve Göztepe kozlarını paylaşacak.

Günün son maçında ise Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

GÜNÜN VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, günün maçlarının VAR hakemlerini açıkladı.

İşte günün 4 maçının VAR hakemleri: