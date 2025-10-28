TFF disiplin sevklerini açıkladı

Yayınlanma:
TFF, PFDK sevklerini açıkladı. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda maçı olan takımlara dair sevklere yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

PFDK SEVKLERİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre Kayserispor’dan Laszlo Benes ve Igor Cagalj, Fatih Karagümrük’ten Umut Köse disipline sevk edildi. Bu 3 ismin yanı sıra 3. Lig 3. Grup’tan Fatsa Belediyespor da ‘çirkin tezahürat’ nedeniyle disipline sevk edildi.

DİĞER SEVKLER DAHA SONRA YAPILACAK

TFF yaptığı açıklamada “Bu sevkler ilgili kulüplerin Ziraat Türkiye Kupası müsabakası oynayacak olması nedeniyle yapılmış olup diğer müsabakalara ilişkin sevkler ayrıca yapılacaktır” dedi.

HAKEMLER İÇİN SEVKLER BEKLENİYOR

TFF’nin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi de gün içerisinde disipline sevk etmesi bekleniyor. Söz konusu hakemlerin isimleri sevkler ile birlikte açıklanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

