Bahis soruşturması sonrası TFF cezaları açıklamaya devam ediyor.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca bahis eylemleri nedeniyle sevk edilen müsabaka temsilcileri hakkında kararlarını duyurdu.

Toplam 32 temsilciye farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezası verildi. Çoğunlukla 12 ay ceza öne çıkarken, bazı isimlere daha kısa süreli yaptırımlar uygulandı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 20.01.2026 tarih ve 47 sayılı toplantısında Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen Müsabaka Temsilcileri hakkındaki kararlar ile Ziraat Türkiye Kupa müsabakaları ile ilgili almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ALAATTİN DURGUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ALPER YÜCEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BURAK CAN HORZUM’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- DAVUT NUMANOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ENDER TÜRKYILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GÖKHAN BAMBAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GÜRHAN TOKUL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GÜVEN ÇOPUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- HAKAN BAŞESGİOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- HAKAN ATASOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- HALİL KOCA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- İLKER EMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- İSKENDER BİRKAN HANCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- İZZET GÜNER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KAMİL KILINÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KANİ BAHADIR YEŞİLTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KEMAL ÖZKOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KORKUT ALİ FERAH’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- MUHAMMET HANİFİ ZENGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MEHMET RIZA ÖZSAKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- MURAT KİRAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- MUSTAFA HAKAN BEKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ONUR AYDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- SADETTİN DAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- SERDAR PEHLİVAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- SERHAT ÖZKAYACAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SERKAN YURDABAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ŞEVKET CANITEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ÜMİT GERS’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ÜNAL ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- YALÇIN KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ZÜBEYİR EMRE DURMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,