TFF açıkladı ön eleme turu Nevşehir'de

TFF Futsal Ligi 2025-2026 Sezonu Ön Eleme Turu Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; karşılaşmalar, 10-14 Şubat 2026 tarihleri arasında Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

TFF Futsal Ligi'nde mücadele etmek için başvuruda bulunan aşağıdaki 7 kulüpten ikisi ön eleme turu müsabakaları sonucunda 2025-2026 sezonu TFF Futsal Ligi'nde mücadele etme hakkına sahip olacak.

İŞTE O KULÜPLER

Van Tuşba GMSK (Van)

Seyrantepe İdman Yurdu (Diyarbakır)

Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum)

Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli)

Bayat Belediyesi SK (Çorum)

Afyon Spor Lisesi SK (Afyon)

İFA (İstanbul)

2024-2025 sezonunda TFF Futsal Ligi'ni ilk 4 sırada tamamlayan ve 2025-2026 sezonu katılım şartlarını yerine getiren;

Vangölü Sportif Faaliyetler (Van)

Osmanlı 41 (Kocaeli)

Karasu1933 SK (Sakarya)

Alipaşa Spor Kulübü (Diyarbakır)

Battalgazi Belediyesi SK (Malatya)

Anadolubeyi SK (Ankara)

Kulüplerinin statü gereği, ön eleme turu müsabakalarını oynamadan doğrudan ligde mücadele edeceği ifade edildi.

Ön eleme turu sonrasında TFF Futsal Ligi müsabakaları tek grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacağı, 8 takımın mücadele edeceği TFF Futsal Ligi'nde normal sezonu ilk beş sırada bitiren takımların final turunda yer alma hakkını kazanacağı aktarıldı.