TFF 2. Lig'deki güvenli limanı açıkladı
Yayınlanma:
Bucaspor 1928 galibiyetinin ardından GMG Kastamonuspor teknik direktörü Onur Beşel iddialı konuştu: Kastamonuspor güvenli limandadır.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, 22. haftada deplasmanda Bucaspor 1928’i 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Onur Beşel maç sonrası iddialı konuşurken taraftarlara da mesaj verdi.
Mücadelenin ardından Beşel, takımın doğru yapılanma ve belirlenen hedefler doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlediğini vurguladı:

  • Takımımız, kulübümüzün bu sezon için belirlemiş olduğu hedef doğrultusunda güvenli limandadır.
  • Doğru ekonomi, takım değerleri ve yapılanma ile geleceğe umutla bakıyoruz.

onurbesel.webp

SOLMAZ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Başarılı çalıştırıcı, Bucaspor karşısında top kullanımında eksikler olduğunu ancak buna rağmen galibiyetin geldiğini belirtti.
Beşel, oyuncularına, teknik ekibe ve her daim destek veren Sportif Direktör Abdülaziz Solmaz’a teşekkür etti.
Beşel, Başkan ve yönetimin çizdiği hedefler doğrultusunda daha fazlasını yapabilme gayretiyle yollarına devam ettiklerini, “ne yaptığını bilen kişiler olarak geleceğe umutla baktıklarını” ifade etti.

PUAN DURUMU:

Kastamonuspor TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 33 puanla 9. sırada yer alıyor.
Kastamonu play - off iddiasını sürdürüyor.

kastamonu.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

