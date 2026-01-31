Tekneden Ali Koç çıktı: Salonda Sadettin Saran karşıladı

Tekneden Ali Koç çıktı: Salonda Sadettin Saran karşıladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısı için tekneyle Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Salonda Ali Koç'u Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran karşıladı ve ikili kısa bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

TEKNEDEN ALİ KOÇ ÇIKTI

Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya tekne ile geldi.
Ali Koç, salona girdiği sırada başkan Sadettin Saran ile selamlaşarak bir süre sohbet etti.

2024/11/08/hbfb.jpg
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç, eski divan başkanları Vefa Küçük ve Uğur Dündar, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

''HEPİMİZ FENERBAHÇE'Yİ SEVİYORUZ''

Fenerbahçe'nin tüm başarılarını "birlik ve beraberlik dönemlerinde" elde ettiğini dile getiren Mosturoğlu, "Fenerbahçelilik ruhlarımıza işlenmiş bir sevgidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran da budur. Birlik ve beraberliği sağlamış, özlemini duyduğumuz dostluk ortamı oluşmuşken gereksiz ve gerçek olmayan gündemler bunların etrafındaki tartışmalarla bu iklimin zedelenmeye çalıştığını görmekteyiz. Hepimiz Fenerbahçe'yi seviyoruz, unutmamalıyız. Birbirimizle yarışmamız gereken tek alan Fenerbahçe'ye hizmettir." ifadelerini kullandı.

''NET BİR GERÇEĞİ GÖRÜRÜZ''

Şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Mosturoğlu, şunları kaydetti:
"Bugün en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberlik ortamını korumaktır. Yapıcı eleştiri elbette olmalıdır. Yapıcı her elştiriyi dinlemeliyiz. Caminın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük kararlılıkla ilerliyoruz. Fenerbahçe tarihine baktığımızda net bir gerçeği görürüz. Bu kulüp en büyük başarılarını camia olarak kenetlendiğinde elde etmiştir. Bugün de aynısını yapmalı ve takımlarımızın arkasında durmalıyız. Göreceksiniz ki bu olduğunda şampiyonluk bize çok daha yakın olacaktır."

Kaynak:AA / DHA

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Fenerbahçe'de borç açıklandı
Fenerbahçe'de borç açıklandı
Amedspor'dan ayrılır ayrılmaz soluğu en büyük rakibinde aldı
Amedspor'dan ayrılır ayrılmaz soluğu en büyük rakibinde aldı
Ergin Ataman: Utanç verici
Ergin Ataman: Utanç verici