Tedesco'nun Göztepe planı ortaya çıktı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, kritik maç öncesi oyun planını hazırladı.

TEDESCO TALİMATI VERDİ

İtalyan teknik adam, Göztepe'nin savunmadaki önemli isimleri Heliton ve Bokele'nin cezalı olmasını fırsat olarak değerlendiriyor.

Rakibinin eksiklerinden faydalanmak isteyen tecrübeli teknik adam, hücum hattına yoğun pres ve sık şut çekme talimatı verdi.

Göztepe'nin ligin en az gol yiyen takımlarından birisi olduğunu hatırlaran 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu istatistiğe rağmen eksik savunma hattını zorlamayı ve gol bulmayı planlıyor.

TALISCA 11'DE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşılaştığı maça yedek başlayan Talisca'nın, yüksek şut tehdidinden dolayı Göztepe maçına 11'de başlaması bekleniyor.

Tedesco'nun statü gereği Avrupa maçında oynayamayan Guendouzi ve Musaba ile özel olarak ilgilendiği de aktarıldı.

Teknik adam, Guendouzi'nin hücum katkısını ön plana çıkarmayı hedeflerken, Musaba'nın da hızını kullanarak rakip savunmayı yıpratmayı planlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe - Göztepe maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde: