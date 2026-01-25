Ahmet Çakar Fenerbahçe Göztepe maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

HAKEM CİHAN AYDIN

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de tedavileri süren Archie Brown ve Levent Mercan, bugün Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Göztepe'de ise sarı kart cezalıları Heliton ve Bokele ile sakatlığı bulunan Antunes kadroda yer almıyor.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, mücadelenin sonucuna dair tahminde bulundu.

Çakar, ''Fenerbahçe zar zor kazanır'' dedi ve sarı-lacivertlilerin sahadan galip ayrılacağını ifade etti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe - Göztepe maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde: