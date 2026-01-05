Tedesco'dan Reis'e övgü

Süper Kupa yarı finali öncesi Fenerbahçe ve Samsunspor, ortak basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tedesco, Samsun ekibinin hocası Reis hakkında, ''Harika bir iş çıkarıyor'' dedi.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın yapılacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iyi ve organize bir takımla karşılaşacaklarını belirtti.

''REIS HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR''

Organizasyonda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren genç teknik adam, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Samsun'a karşı 1 maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Açık söylemek gerekirse iyi ve organize bir takıma karşı kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas (Reis) harika bir iş çıkarıyor. Bizler için iyi bir test olacak. 2-3 gün idmanla nerede olduğumuzu anlamak çok mümkün değil ama bu araya ihtiyacımız vardı. İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız." ifadelerini kullandı.

Kazanmanın kendilerine sezonun devamı için ekstra güç vereceğini aktaran 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak her zaman iyidir. Her zaman size yardımcı olur. İlk geldiğimizde söylemiştim galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyetler. Buraya gelme sebebimiz yarınki maçı kazanmak. Kazanmak ekstra bir güç olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

MUSABA OYNAYACAK MI?

Tedesco, yeni transferleri Anthony Musaba'nın durumuna ilişkin soruya "Oynayıp oynamayacağı yönündeki kararımı göreceğiz. Bu kararı akşam vereceğim. İlk izlenimlerimiz kendisiyle ilgili iyi. Çok antrenman yapma şansı olmadı ve ama ligi ve Samsunspor'u iyi biliyor. Bu maçı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor." şeklinde yanıt verdi.

SKRINIAR: FİNALDE OLMAK İSTİYORUZ

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Milan Skriniar ise finalde yer almak istediklerini dile getirdi.

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Skriniar, "Samsunspor ile birkaç hafta önce ligde karşılaşmıştık ve sıkıntı yaşamıştık. İyi ve organize bir takım. Yarın zor bir maç olacağını düşünüyorum. Bizler de formdayız, artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Finalde olmak istiyoruz, yarın bizler için iyi bir test olacak." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

