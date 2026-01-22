Tedesco: Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi

Tedesco: Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, ''8 maçlarını izledim. United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, maçtan sonra konuştu.

''SONUÇ İÇİN ÜZGÜNÜZ''

Tedesco kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız." dedi.

Fenerbahçe Aston Villa'ya kayıp: Sancho'ya engel olamadıFenerbahçe Aston Villa'ya kayıp

''HİÇBİRİ BİZİM KADAR POZİSYONA GİREMEDİ''

Domenico Tedesco, "Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim. United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var'' yorumunu yaptı.

2024/11/08/hbfb.jpg

ANDERSON TALISCA AÇIKLAMASI

İtalyan teknik adam son olarak, ''Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı
Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı
Fenerbahçe Aston Villa'ya kayıp: Sancho'ya engel olamadı
Fenerbahçe Aston Villa'ya kayıp: Sancho'ya engel olamadı