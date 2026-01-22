Tedesco: Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, maçtan sonra konuştu.

''SONUÇ İÇİN ÜZGÜNÜZ''

Tedesco kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız." dedi.

Fenerbahçe Aston Villa'ya kayıp

''HİÇBİRİ BİZİM KADAR POZİSYONA GİREMEDİ''

Domenico Tedesco, "Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim. United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var'' yorumunu yaptı.

ANDERSON TALISCA AÇIKLAMASI

İtalyan teknik adam son olarak, ''Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık'' ifadelerini kullandı.