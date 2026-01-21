Tedesco hakkında 4 ay önce söyledikleri ortaya çıktı: Şimdi başkalarını eleştiriyor

Yayınlanma:
Yorumcu Serdar Ali Çelikler'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili 4 ay önce söylediği sözler ortaya çıktı. Çelikler, şimdi ise Fenerbahçeli futbolcu teknik direktörleri eleştiriyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, göreve ilk geldiğinde çok eleştirilmişti. Hatta Ali Koç'tan sonra seçimi kazanıp göreve gelen başkan Sadettin Saran'ın Tedesco'yu hemen göndereceği de ileri sürülmüştü.

2024/11/08/hbfb.jpgBu isimlerden biri de yorumcu Serdar Ali Çelikler'di.
Gazeteci Mevlüt Tezel, Serdar Ali Çelikler'in 4 ay önce söylediklerini hatırlattığı yazısında eleştirilerde bulundu.

"ÖNCE KENDİNİ SORGULAMALI"

Tezel, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
Önceki gün futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Fenerbahçe'de eski futbolcuların bir kısmı, 'Bravo Tedesco' diyemiyorlar." diye bir açıklama yaptı. Doğru bir tespit. Tedesco ilk geldiğinde kesin kovulur gözüyle bakan eski Fenerbahçeli futbolcu teknik direktörler şimdi suskun!

Tedesco'dan Aston Villa sözleri: Eyüp ve Galatasaray'ı gösterdiTedesco'dan Aston Villa sözleri: Eyüp ve Galatasaray'ı gösterdi

Öte yandan aynı Serdar Ali Çelikler, 21 Eylül 2025 tarihinde aynen şunları söylemişti: "Konuşmaya gerek yok! Zagreb maçı sonrası Tedesco gider. Yeni başkan Aykut Kocaman'ı getirir. Devin Özek de gider. Lig bitti zaten. Pazartesi Galatasaray kazandığı anda bitiyor!"
Ve Çelikler sosyal medyada yine espri konusu oldu.
Böyle bir açıklama yapan önce kendini sorgulamalı değil mi?
Anlattığı hikâyelerin çoğu palavra, yorumlarının çoğu da tutmasa da Çelikler'i takip eden birçok futbol tutkunu var.
Takip ediliyor olmasının iki nedeni var bence. Birincisi; Fenerbahçe kötü gittiği zaman herkesi yerin dibine sokarak etkileşim kazanıyor olması.
İkincisi ise; konuşma tarzının ilgi çekmesi.
Bu kadar öngörüsüz, tahminleri tutmayan, yorumları genelde boş çıkan bir yorumcunun ilgi çekiyor olması ülkemizdeki futbol ortamının seviyesini gösteriyor aslında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

