TED Ankara Kolejliler'in ismi değişti

BULLS Yatırım, TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı ile isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdiğini duyurdu. Anlaşma bugün takımın maçlarını oynadığı Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Takım, yeni sezonda Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı ismiyle sahada mücadelesini sürdürecek.

"SADECE SPONSORLUK DEĞİL"

Bulls Yatırım, her yıl 13 branşta Türkiye'nin sporuna katkı ve burs sağlayan TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı'na sponsor olarak Türk sporuna katkıda bulunmayı hedeflediğini bildirdi. Bulls Yatırım ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından yapılan ortak açıklamada, bu iş birliğinin yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda Türk basketbolunun geleceğine yönelik stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çekildi.

'GENÇ SPORCULARIMIZIN HAYALLERİNE DESTEK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Bulls Yatırım Holding AŞ - Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu , TED gibi köklü bir spor kültürünün parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı'na sponsor olarak gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Sporun yalnızca fiziksel değil, karakter gelişimine de büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Bu iş birliği ile genç sporcularımızın azim, disiplin ve takım ruhu gibi değerleri benimsemelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Geleceğin liderlerini ve şampiyonlarını yetiştirmek için çıktığımız bu yolda, birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık da forma ve isim sponsorluğunun, kendi alanında iki güçlü markayı aynı hedef doğrultusunda bir araya getirdiğinin altını çizdi. Barışık, bu iş birliğinin spor kültürünün yaygınlaşmasını ve fair-play gibi ortak değerlerin güçlenmesini de desteklediğini ifade etti.

'SÜPER LİG HEDEFİ SPONSORLARIN DESTEĞİYLE GÜÇLENİYOR'

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Kerem Mağdenli ise kulübün uzun vadeli hedeflerine vurgu yaparak "TED Ankara Kolejliler olarak Süper Lig hedefimiz, güçlü iş birlikleriyle daha da somut bir başarı yolculuğuna dönüşüyor. Bulls Yatırım'ın bu aileye katılması hem camiamız hem de Türk basketbolu adına büyük bir kazanım" dedi.

'SİNERJİ YARATARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI HEDEFLİYORUZ'

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Kerem Eren de iş birliğinin yaratacağı etkiyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Ana hedefimiz, sporun değerleriyle uyumlu bir sinerji yaratarak sürdürülebilir bir başarının tesis edilmesi. Bulls Yatırım ile kurduğumuz bu güçlü bağ, spor kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacak."