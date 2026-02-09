Taşköprü'ye ragbi geldi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. İlçeye farklı bir atmosfer katan turnuvada öğrenciler, azimleri ve mücadeleleriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Turnuva sonunda şampiyonluğa ulaşan Kastamonu Spor Lisesi öğrencileri, kupalarını Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın elinden aldı.

BAŞKAN ASLAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Arslan, müsabakalarda sergilenen centilmence mücadeleye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Müsabakalarda emek veren, mücadele eden ve ter döken tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

GENÇLERİN MÜCADELESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Taşköprü’de düzenlenen bu organizasyon, hem öğrencilerin spor kültürünü geliştirmesine hem de ilçede ragbi branşına olan ilginin artmasına katkı sağladı. Karşılaşmaya seyirciler de büyük ilgi gösterdi.