Tarih yazan Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu

Yayınlanma:
Avustralya Açık'ta ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, Anna Bondar ile eşleşti. Sönmez, ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk tenisçi olmuştu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turunda rakibi belli oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar ilk tur mücadelesinde dünya 74 numarası Bondar ile klasmanın 182. basamağındaki ABD'li Elizabeth Mandlik karşılaştı.

SET VERMEDEN KAZANDI

Bir saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Bondar, adını ikinci tura yazdırdı.

MAÇ 21 OCAK’TA OYNANACAK

Zeynep Sönmez ile Anna Bondar arasındaki ikinci tur müsabakası, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

ZEYNEP SÖNMEZ TARİH YAZDI

Zeynep Sönmez, ilk turdaki galibiyetiyle Türk tenisi için tarih yazdı. Sönmez, Avustralya Açık’ta ikinci tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Kaynak:AA

