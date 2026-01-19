UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşmasını, Avrupa’nın en deneyimli hakemlerinden biri olan Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Mücadele 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Rumen hakem Türk takımlarının 11 kez maçını yönetti.

İşte Kovacs’ın kariyerinden öne çıkanlar:

2025 Şampiyonlar Ligi finalinde PSG’nin 5-0 kazandığı maçı yönetmişti.

Türk takımlarının maçlarında bugüne kadar 11 kez görev aldı.

Bu karşılaşmalarda temsilcilerimiz 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

12. KEZ YÖNETECEK

Kovacs’ın yönettiği Türk takımı maçları:

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Lille 2-1 Fenerbahçe

Çekya 1-2 Türkiye

PSG 5-0 Galatasaray

Türkiye 0-1 İsveç

Burnley 1-0 Başakşehir

Başakşehir 2-0 Club Brugge

Zorya 1-1 Fenerbahçe

Midtjylland 0-1 Osmanlıspor

Rosenborg 1-1 Karabükspor

Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21

Özellikle Türk futbolu için tanıdık bir isim olan Kovacs, maç öncesinde dikkatleri üzerine çekiyor.