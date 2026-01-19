Galatasaray - Atletico Madrid maçına Rumen hakem: 12. kez yönetecek
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında konuk edeceği Atletico Madrid maçında görev alacak hakem belli oldu. UEFA kritik maça 11 kez Türk takımlarının maçını yöneten Rumen hakem Istvan Kovacs'ı atadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşmasını, Avrupa’nın en deneyimli hakemlerinden biri olan Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Mücadele 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Rumen hakem Türk takımlarının 11 kez maçını yönetti.
İşte Kovacs’ın kariyerinden öne çıkanlar:
- 2025 Şampiyonlar Ligi finalinde PSG’nin 5-0 kazandığı maçı yönetmişti.
- Türk takımlarının maçlarında bugüne kadar 11 kez görev aldı.
- Bu karşılaşmalarda temsilcilerimiz 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.
12. KEZ YÖNETECEK
Kovacs’ın yönettiği Türk takımı maçları:
- Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
- Lille 2-1 Fenerbahçe
- Çekya 1-2 Türkiye
- PSG 5-0 Galatasaray
- Türkiye 0-1 İsveç
- Burnley 1-0 Başakşehir
- Başakşehir 2-0 Club Brugge
- Zorya 1-1 Fenerbahçe
- Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
- Rosenborg 1-1 Karabükspor
- Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21
Özellikle Türk futbolu için tanıdık bir isim olan Kovacs, maç öncesinde dikkatleri üzerine çekiyor.