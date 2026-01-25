Tammy Abraham veda etti

Beşiktaş'ta ayrılık furyası devam ediyor. Siyah beyazlı takımdan ayrılanlar kervanına Tammy Abraham da katıldı.

Abraham için İngiltere'nin Aston Villa kulübüyle Beşiktaş'ın anlaştığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın bu transferden 21 milyon euro bonservis bedeli alacağı, ayrıca bonservisi Aston Villa'da olan ve Anderlecht'te kiralık oynayan Yasin Özcan'ı kadrosuna katacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi

Abraham, sezon başında Roma'dan 2 milyon euro kiralama ve 13 milyon euro da satın alma opsiyonuyla alınmıştı.

Beşiktaş, Aston Villa'dan alacağı paranın 13 milyon eurosunu Roma'ya gönderecek.

TARAFTARLARA VEDA ETTİ

Tammy Abraham, kısa bir açıklamayla Beşiktaş taraftarlarına da veda etti.

Gazeteci Serdar Sarıdağ, Abraham'la yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre Abraham, "Bütün Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum. Belki bir gün tekrar görüşürüz" ifadelerini kullandı.