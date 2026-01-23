Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi

Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi
Yayınlanma:
Beşiktaş, ekonomik olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Kulüpte toplam 30 futbolcu ile yollar ayrılırken, 44 milyon euro (2.3 milyar TL) gelir elde edildi.

Rafa Silva'nın da Benfica'ya transfer olması sonrası Beşiktaş'ın 17 Ağustos 2024 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağı sezon açılış maçından bir gün önce çekilen idman fotoğrafında yer alan futbolcuların hiçbiri kadroda kalmadı.
O karede yer alan 13 futbolcunun tamamı başka takımlara transfer olurken, Necip Uysal ise kadro dışı kaldı.

besitkas.jpg
Beşiktaş'ın 2024 kadrosundan kimse kalmadı

30 OYUNCU GİTTİ, DEV GELİR ELDE EDİLDİ

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz ayından bu yana tam 30 futbolcu ile yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlılar, bu süreçte bonservis ve kiralama bedellerinden toplam 44 milyon euroyu (yaklaşık 2.3 milyar TL) kasasına koydu.

2024/11/08/hbbjk.jpg
Bonusların devreye girmesi durumunda bu miktarın 59 milyon euroya ulaşması bekleniyor.
Ayrıca Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonları toplamda 27.5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Beşiktaş'ın bu üç oyuncuyu satması halinde de büyük bir gelir elde etmesi söz konusu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA YAŞANAN AYRILIKLAR

Beşiktaş'ın ayrılıkları ise şu şekilde:

  • Gedson Fernandes: 20.7 milyon € + 7.2 milyon € bonus - Spartak Moskova
  • Rafa Silva: 6 milyon € + 1 milyon € bonus - Benfica
  • Al Musrati: 2 milyon € kiralama + 7 milyon € opsiyon - Hellas Verona
  • Semih Kılıçsoy: 1 milyon € kiralama + 12 milyon € opsiyon - Cagliari
  • Ernest Muçi: 1 milyon € kiralama + 8.5 milyon € opsiyon - Trabzonspor
  • Mert Günok: Sözleşmesi feshedildi - Fenerbahçe
  • Gabriel Paulista: Corinthians
  • Ciro Immobile: Sözleşmesi feshedildi
  • Alexander Oxlade-Chamberlain: Sözleşmesi feshedildi

Rafa Silva 9 milyon euroyu İstanbul'da bıraktıRafa Silva 9 milyon euroyu İstanbul'da bıraktı

Ayrıca Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Can Keleş, Joao Mario, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Kerem Ay, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Arda Berk Özüarap ve Cemal Azad Demir de Beşiktaş'tan ayrılan isimler arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Fenerbahçe Kante teklifini belirledi: Son kez yapılacak
Fenerbahçe Kante teklifini belirledi: Son kez yapılacak
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu