Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi

Rafa Silva'nın da Benfica'ya transfer olması sonrası Beşiktaş'ın 17 Ağustos 2024 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağı sezon açılış maçından bir gün önce çekilen idman fotoğrafında yer alan futbolcuların hiçbiri kadroda kalmadı.

O karede yer alan 13 futbolcunun tamamı başka takımlara transfer olurken, Necip Uysal ise kadro dışı kaldı.

Beşiktaş'ın 2024 kadrosundan kimse kalmadı

30 OYUNCU GİTTİ, DEV GELİR ELDE EDİLDİ

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz ayından bu yana tam 30 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte bonservis ve kiralama bedellerinden toplam 44 milyon euroyu (yaklaşık 2.3 milyar TL) kasasına koydu.



Bonusların devreye girmesi durumunda bu miktarın 59 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

Ayrıca Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonları toplamda 27.5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Beşiktaş'ın bu üç oyuncuyu satması halinde de büyük bir gelir elde etmesi söz konusu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA YAŞANAN AYRILIKLAR

Beşiktaş'ın ayrılıkları ise şu şekilde:

Gedson Fernandes: 20.7 milyon € + 7.2 milyon € bonus - Spartak Moskova

20.7 milyon € + 7.2 milyon € bonus - Spartak Moskova Rafa Silva: 6 milyon € + 1 milyon € bonus - Benfica

6 milyon € + 1 milyon € bonus - Benfica Al Musrati: 2 milyon € kiralama + 7 milyon € opsiyon - Hellas Verona

2 milyon € kiralama + 7 milyon € opsiyon - Hellas Verona Semih Kılıçsoy: 1 milyon € kiralama + 12 milyon € opsiyon - Cagliari

1 milyon € kiralama + 12 milyon € opsiyon - Cagliari Ernest Muçi: 1 milyon € kiralama + 8.5 milyon € opsiyon - Trabzonspor

1 milyon € kiralama + 8.5 milyon € opsiyon - Trabzonspor Mert Günok: Sözleşmesi feshedildi - Fenerbahçe

Sözleşmesi feshedildi - Fenerbahçe Gabriel Paulista: Corinthians

Corinthians Ciro Immobile: Sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi feshedildi Alexander Oxlade-Chamberlain: Sözleşmesi feshedildi

Rafa Silva 9 milyon euroyu İstanbul'da bıraktı

Ayrıca Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Can Keleş, Joao Mario, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Kerem Ay, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Arda Berk Özüarap ve Cemal Azad Demir de Beşiktaş'tan ayrılan isimler arasında yer aldı.