Rafa Silva 9 milyon euroyu İstanbul'da bıraktı

Rafa Silva 9 milyon euroyu İstanbul'da bıraktı
Yayınlanma:
Beşiktaş'tan ayrılarak Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulüpte 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Portekizli yıldız kalmayı tercih etseydi 9 milyon euro daha kazanacaktı. Böylece Rafa Silva, 9 milyon euroyu İstanbul'da bırakmış oldu.

Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın yeni adresi Benfica oldu.
32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya geri döndü ve imzayı attı.

rafa.jpg
Rafa Silva Benfica formasıyla poz verdi

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Benfica'nın resmen açıkladığı Rafa Silva'nın sözleşmesinin detayları belli oldu.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Rafa Silva, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Benfica'dan toplam 5.5 milyon euro alacak.
Sezon başına 2.2 milyon euroya denk gelen ücreti kabul eden Rafa Silva, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro kazanıyordu.

9 MİLYON EUROYU İSTANBUL'DA BIRAKTI

Beşiktaş ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan Rafa Silva İstanbul'da kalmayı tercih etseydi 9 milyon euro daha kazanacaktı.

Benfica'ya imza atar atmaz Beşiktaş suskunluğunu bozdu: Mesaj gönderdiRafa Silva Benfica'ya imza atar atmaz suskunluğunu bozdu

Böylelikle Rafa Silva, 9 milyon euroluk ücreti İstanbul'da bırakmış oldu.
Portekiz ekibi, Rafa Silva için Beşiktaş'ta 6+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Fenerbahçe Kante teklifini belirledi: Son kez yapılacak
Fenerbahçe Kante teklifini belirledi: Son kez yapılacak
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi
Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi