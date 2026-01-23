Rafa Silva 9 milyon euroyu İstanbul'da bıraktı

Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın yeni adresi Benfica oldu.

32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya geri döndü ve imzayı attı.

Rafa Silva Benfica formasıyla poz verdi

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Benfica'nın resmen açıkladığı Rafa Silva'nın sözleşmesinin detayları belli oldu.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Rafa Silva, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Benfica'dan toplam 5.5 milyon euro alacak.

Sezon başına 2.2 milyon euroya denk gelen ücreti kabul eden Rafa Silva, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro kazanıyordu.

9 MİLYON EUROYU İSTANBUL'DA BIRAKTI

Beşiktaş ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan Rafa Silva İstanbul'da kalmayı tercih etseydi 9 milyon euro daha kazanacaktı.

Rafa Silva Benfica'ya imza atar atmaz suskunluğunu bozdu

Böylelikle Rafa Silva, 9 milyon euroluk ücreti İstanbul'da bırakmış oldu.

Portekiz ekibi, Rafa Silva için Beşiktaş'ta 6+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.