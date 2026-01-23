Benfica'ya imza atar atmaz Beşiktaş suskunluğunu bozdu: Mesaj gönderdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yaşadığı kriz sonrasında ayrılmak için elinden geleni yapan Rafa Silva, sonunda muradına erdi.

Rafa Silva, Portekiz'e giderek eski takımı Benfica'ya sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta yıllık kazancı olan 6 milyon euroyu bırakan Rafa Silva'nın Benfica'ya yıllık 2.2 milyon euro karşılığında imza attığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Rafa'nın Benfica'dan alacağı para belli oldu

Rafa, Beşiktaş formasıyla 65 maçta 23 gol atıp, 15 asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'LA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Rafa Silva, Beşiktaş'taki kriz yaşadığı dönemde hakkındaki eleştirilere rağmen suskunluğunu korumuş, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmamıştı.

32 yaşındaki futbolcu Benfica'ya imzayı atar atmaz suskunluğunu bozdu. Rafa Silva, şu paylaşımı yaptı:

"Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bana olan desteğiniz ve gösterdiğiniz sevgi inanılmazdı. Sonsuza kadar bunun için minnettar kalacağım. Hepiniz için en iyisini dilerim."