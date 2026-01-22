Rafa Silva'nın Benfica'dan alacağı para belli oldu: "Yeter ki Beşiktaş'tan gideyim ne olursa olsun" demiş

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yaşadığı kriz nedeniyle ayrılmak isteyen, uzun süre de çeşitli bahanelerle forma giymeyen Rafa Silva sonunda muradına erdi.

Rafa Silva, Benfica ile Beşiktaş'ın anlaşmasının ardından özel uçakla ülkesi Portekiz'e döndü.

Siyah beyazlı kulübün Rafa Silva'nın bonservisini 5 milyon euroya verdiği, 2 milyon euro da bonus olduğu belirtildi.

BENFİCA'DA KAZANACAĞI PARA BELLİ OLDU

Portekiz basınından A Bola, Rafa Silva'nın Benfica ile anlaştığı ücreti duyurdu.

Beşiktaş'ta transfer krizi

Gazetedeki habere göre Rafa Silva, Portekiz kulübüyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Buna karşılık da yıllık 2.2 milyon euro alacak.

Rafa Silva, Beşiktaş'ta ise yıllık 6 milyon euro kazanıyordu.

Neredeyse 3'te 1 fiyatına anlaşan Rafa Silva'nın "Yeter ki gideyim ne olursa olsun" diyerek ayrılmak için neden bu kadar ısrarcı olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Haberde Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan ayrılmak uğruna önemli bir servetten vazgeçtiği de yer aldı.