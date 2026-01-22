Beşiktaş'ta transfer krizi

Beşiktaş'tan devre arası transferinde henüz ses getiren bir hamle gelmezken Sergen Yalçın listesini yönetime iletti.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista ile yollarını ayırdıktan sonra savunmaya takviye için harekete geçti.

Emmanuel Agbadou transferi gündemde

Siyah - Beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan Emmanuel Agbadou için girişimlerini hızlandırdı.

PAZARLIKTAN SONUÇ ÇIKMADI

Fildişi Sahilli stoperle prensipte anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibi Wolverhampton ile bonservis konusunda orta yolu bulmakta zorlanıyor. Beşiktaş’ın teklifi 15 milyon euroyken Wolverhampton’ın 20 milyon eurodan aşağı bir ücreti kabul etmiyor. BBC’nin haberine göre Wolves, bu rakamda ısrarcı davranıyor ve Beşiktaş’ın teklifini kabul etmiyor.

SERGEN YALÇIN ISRARI SÜRÜYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın, Agbadou transferine onay verdi ve oyuncuyu acil şekilde kadroda görmek istediğini yönetime iletti. Ancak pazarlıkların tıkanması, transfer sürecini çıkmaza soktu. Transferde kriz büyüyor.

16 MAÇTA OYNADI

28 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezonun devre arasında Reims’ten Wolverhampton’a transfer olmuştu.

Bu sezon Premier Lig’de 16 maçta forma giydi.

2 asistlik katkı sağladı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle son dönemde Wolves kadrosunda yer alamadı.

ALTERNATİF PLAN HAZIR

Siyah - beyazlılar, Agbadou transferinde yaşanan çıkmazın devam etmesi halinde farklı stoper adaylarına yönelecek. Beşiktaş yönetimi, savunmaya mutlaka takviye yapmayı hedefliyor.