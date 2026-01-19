Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarından rica etti

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'taki asıl tehlikeyi açıkladı

''MÜTHİŞ BİR YÜKSELİŞ VAR''

Maçı değerlendiren Yalçın, "Mutluyuz ama eksiklerimiz var. Çok ciddi çalışıyoruz bunu herkes bilsin. Takımımda müthiş bir yükseliş var. Duygusal anlamda eksiklerimiz var. En azından çocuklar gayretliler, çok mücadele ediyorlar. Ciddi şekilde oyunda bir yükseliş olduğunu görmeleri gerekiyor taraftarın. Oyuncularla ciddi çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

TARAFTARLARDAN RİCA ETTİ

Maçın son bölümünde yükselen tepkiler hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, ''Camiamızın oyuncularımızın en çok ihtiyacı olan şey taraftarlarımız. Birlik olamazsak bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zorlaşır. Beşiktaş'ın taraftarı, şahsen taraftarlık yapmaz. Beşiktaş'ın taraftarıdır. Son bölümde tribündeki olumsuz hava bizi çok etkiledi. Taraftarımızdan ricam lütfen oyuncularımıza destek olsunlar'' şeklinde konuştu.

''FİNALDE GÜZEL İŞLER OLACAK''

Sergen Yalçın son olarak transferlere değindi ve ''Transferle ilgili çalışıyoruz ama acele etmiyoruz. Acele edemeyiz. Laf olsun diye oyuncu almamaya çalışıyoruz. Ben şimdiye yedi tane alırdım ama laf olsun diye almıyoruz. Çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Gecikti, gecikiyor ama bu işler böyle. Geçmişte hemen olanları gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde işler güzel olacak'' ifadelerini kullandı.