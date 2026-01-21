Talisca'dan Tedesco itirafı: Şaşırttı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında yarın saat 20.45’te İngiliz ekibi Aston Villa’yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen medya gününde Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk yarının ortalarında iyi bir seviyeye gelmeye başladığını söyleyen Anderson Talisca, “Aslında sezon başı benim için zorlu geçmişti. Sezon öncesi hazırlık döneminin ilk haftasında sakatlık yaşamıştım ve 1.5 ay takımdan ayrı kalmıştım. Bu benim için zordu. Takıma tekrar katıldığımda sezon başlamıştı.

Benim için tekrardan ritmimi kazanmak zordu. Ligin ilk yarısının ortalarına kadar seviyemi en iyi seviyeye çekmeye çalıştım. Fiziksel olarak istediğim performansa geldiğimde bu performansımı da etkiliyor. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Bu sporcunun bireysel performansını da yukarıya çekiyor. Bireysel olarak performansımdan mutluyum. Zorluklardan da korkmuyorum çünkü ben bir profesyonelim” ifadelerini kullandı.

TEDESCO İTİRAFI

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun kısa sürede işleri yoluna soktuğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu, “Hocamız geldi ve çok kısa sürede işleri yoluna soktu diyebilirim. Kendisini daha önceden de tanıyordum. Bütün oyuncular biliyor ki o buradayken herkesin oynama imkanı var. Onun buraya gelmesi çok önemliydi. Herkesi seviyesinin maksimumuna çekiyor. Takımda da birliktelik oluşturdu. Saha içinde de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kendisi harika da bir insan. Buraya gelişine göre şu an Türkiye’deki insanları şaşırttığını düşünüyorum. Harika bir iş çıkarıyor” sözlerini kullandı.

"3 PUAN İSTİYORUZ"

Her maça aynı şekilde motive olduğunu belirten Talisca, “Benim bu maç için var olan motivasyonum diğer oynadığımız her maçla aynı. Tabii ki zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Benim motivasyonum her zaman aynı. Yarın sahaya çıkıp evimizde kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz” sözlerini sarf etti.

ÖNEMLİ OLAN TAKIM

Bireysel gol atmaktan daha çok takımın gol bulmasının daha önemli olduğunu aktaran Brezilyalı futbolcu, “Ben hiçbir zaman bir sayı hedefi belirlemedim. Ben sahaya çıkıp takıma yardım etmeye odaklanıyorum. Takım gol attığı zaman mutlu oluyorum. Benim için önemli olan benim atmam veya başka birinin atması değil. Önemli olan takımın gol atması” dedi.

"ÇOK FAZLA KONUŞUYORUM"

Marco Asensio ve Jhon Duran ile Aston Villa hakkında bir şeyler konuştunuz mu? şeklinde gelen soruya Talisca, “Rakibimizi çok iyi tanıyoruz. O ikisiyle oynadığım için çok mutluyum. Onlar hem çok iyi oyuncular hem de çok iyi insanlar. Onlarla çok fazla konuşuyorum. Takımımıza da oldukça yardımcı oluyorlar. Yarın oynayacağımız maçın zor olacağını biliyoruz. Biz de evimizde oynuyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp 3 puanı almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Önemli olanın takım performansı olduğuna dikkat çeken Talisca, “Katılmıyorum. Bu lig zorlu bir lig ve iyi oyuncular var. Önce takımın performansı sonra bireysel performans. Takım oyunu iyi olduktan sonra bireysel performans da yukarıya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ALEX'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Oyun tarzının taraftarlar tarafından Alex de Souza’ya benzetilmesi hakkında konuşan Anderson Talisca, “Biraz benziyor diyebiliriz. Özellikle aynı pozisyonda oynadığımız için. Bence Alex kulüp tarihinin en büyük futbolcusu. Kendisiyle zaman zaman konuşuyoruz Burada büyük başarılar elde etmiş birisi. Burada elde ettiği başarıları hak ediyor. Oynadığı sürece her zaman iyi oynadı. Ben de taraftarların bu benzetmesinden mutlu oluyorum” diyerek sözlerini noktaladı.