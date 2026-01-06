Takım arkadaşlarıyla vedalaştı Fenerbahçe'ye geliyor

Takım arkadaşlarıyla vedalaştı Fenerbahçe'ye geliyor
Yayınlanma:
Haberi İtalyanlar verdi. Fenerbahçe'nin transfer bombası patladı. Laziolu Matteo Guendouzi takım arkadaşlarıyla vedalaştı, Fenerbahçe'ye geliyor.

Fenerbahçe ara transferdeki büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Haberi transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano verdi. Romano, Matteo Guendouzi için Fenerbahçe'nin Lazio'yla anlaştığını belirterek, bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğunu duyurdu.
İtalyan basınından Calciomercato da transfer haberine geniş yer verdi.

2024/11/08/hbfb.jpgHaberde Fransız yıldızın Lazio'daki takım arkadaşlarıyla vedalaştığını, İstanbul'a gitmek için hazırlık yaptığını belirtti.

MATTEO GUENDOUZİ KİMDİR?

Fransız futbolcu Paris Saint Germain'in altyapısından yetişti. Fransa'nın Lorient, İngiltere'nin Arsenal, Almanya'nın Hertha Berlin takımlarında forma giydi.

Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi 10 isim kadroya alınmadıFenerbahçe'de Süper Kupa öncesi 10 isim kadroya alınmadı

26 yaşındaki futbolcuyu Lazio, 2024-25 sezonunun başında Marsilya'dan 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etti ve 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

MERKEZ ORTA SAHA OYNUYOR

Matteo Guendouzi, merkez orta sahada görev yapıyor.

Matteo Guendouzi'den Galatasaray açıklaması: 'Gurur duymalısınız!' - Spor Haberleri

Defansif ve ofansif özellikleriyle ön libero ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Lazio formasını 16 maçta giyerken 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda 14 maçta 2 golü bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Spor
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında yeni karar
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında yeni karar
Obradovic için Aziz Yıldırım ve Ali Koç iddiası: Asla böyle davranmazlardı
Obradovic için Aziz Yıldırım ve Ali Koç iddiası: Asla böyle davranmazlardı
Süper Lig'i bıraktı Çorum'a gidiyor: Fenerbahçe'de de oynamıştı
Süper Lig'i bıraktı Çorum'a gidiyor: Fenerbahçe'de de oynamıştı