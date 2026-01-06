Fenerbahçe ara transferdeki büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Haberi transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano verdi. Romano, Matteo Guendouzi için Fenerbahçe'nin Lazio'yla anlaştığını belirterek, bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğunu duyurdu.

İtalyan basınından Calciomercato da transfer haberine geniş yer verdi.

Haberde Fransız yıldızın Lazio'daki takım arkadaşlarıyla vedalaştığını, İstanbul'a gitmek için hazırlık yaptığını belirtti.

MATTEO GUENDOUZİ KİMDİR?

Fransız futbolcu Paris Saint Germain'in altyapısından yetişti. Fransa'nın Lorient, İngiltere'nin Arsenal, Almanya'nın Hertha Berlin takımlarında forma giydi.

26 yaşındaki futbolcuyu Lazio, 2024-25 sezonunun başında Marsilya'dan 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etti ve 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

MERKEZ ORTA SAHA OYNUYOR

Matteo Guendouzi, merkez orta sahada görev yapıyor.

Defansif ve ofansif özellikleriyle ön libero ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Lazio formasını 16 maçta giyerken 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda 14 maçta 2 golü bulunuyor.