Süper Lig'in yıldız adayıydı milli takıma bile girmişti: 1. Lig takımına gitti

Yayınlanma:
Trabzonspor'un altyapısından A takıma alındığında parmakla gösteriliyordu. Yıldız adayıydı, milli takıma bile seçildi. Ancak Abdülkadir Parmak sonra düşüşe geçti, şimdi de TFF 1. Lig takımına imza attı.

Trabzonspor'un 2018-2019 sezonunda altyapıdan çıkardığı Abdülkadir Parmak, Süper Lig'in yıldız adaylarındandı.
4 sezon bordo mavili formaya giydi. O dönemde 1 kez milli takıma bile seçildi.
Trabzonspor formasıyla 93 maça çıktı. 9 gol attı.

Abdulkadir Parmak, Bandırmaspor'da
Ancak sonra düşüşe geçti.
Süper Lig takımlarından Kayserispor ve Gaziantep FK'da kiralık oynadıktan sonra o dönem Süper Lig'de olan Sivasspor'a transfer oldu.

TFF 1. Lig takımı 1 futbolcu için 5 milyon euro harcadı: Amedspor'a karşı oynadıTFF 1. Lig takımı 1 futbolcu için 5 milyon euro harcadı

Oradan da yine o sıralarda Süper Lig'de yer alan Hatayspor'a geçti.

BANDIRMASPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Abdülkadir Parmak'ın yeni takımı TFF 1. Lig'den Bandırmaspor oldu. Bandırmaspor Kulübü 31 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

whatsapp-image-2026-01-13-at-09-30-24.jpeg

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Abdulkadir Parmak'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

