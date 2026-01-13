Süper Lig'in yıldız adayıydı milli takıma bile girmişti: 1. Lig takımına gitti

Trabzonspor'un 2018-2019 sezonunda altyapıdan çıkardığı Abdülkadir Parmak, Süper Lig'in yıldız adaylarındandı.

4 sezon bordo mavili formaya giydi. O dönemde 1 kez milli takıma bile seçildi.

Trabzonspor formasıyla 93 maça çıktı. 9 gol attı.



Ancak sonra düşüşe geçti.

Süper Lig takımlarından Kayserispor ve Gaziantep FK'da kiralık oynadıktan sonra o dönem Süper Lig'de olan Sivasspor'a transfer oldu.

Oradan da yine o sıralarda Süper Lig'de yer alan Hatayspor'a geçti.

BANDIRMASPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Abdülkadir Parmak'ın yeni takımı TFF 1. Lig'den Bandırmaspor oldu. Bandırmaspor Kulübü 31 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Abdulkadir Parmak'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.