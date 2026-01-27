Süper Lig'in yeni başkanı prim krizi çıkardı

6 Aralık 2025 tarihinde Gençlerbirliği'nin başkanı seçilen Arda Çakmak, 17 Ocak'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçildi ve güven tazeledi.

YurtSpor'da yer alan habere göre; Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak yönetimi ve takım arasında prim tartışması çıktı.

ESKİ YÖNETİM YÜKSEK PRİM ÖDÜYORDU

Gençlerbirliği'nde eski yönetimlerin, futbolculara maaş ödemeyip yüksek prim verdiği, hatta yenilgiye bile yüksek prim verdiği ifade edildi.

Arda Çakmak ise göreve gelir gelmez futbolculara maaş ödemeye başladı ve yüksek prim uygulamasını kaldırdı.

Daha önceki yönetimlerin aksine iç sahada alınan beraberlikler için de prim vermeme kararı alan Arda Çakmak'ın, Gençlerbirliği'nin Eryaman Stadyumu'nda Samsunspor ile oynadığı ve 1-1 biten maç için de prim vermediği aktarıldı.

FUTBOLCULAR HUZURSUZ OLDU

Yaşanan bu gelişme sonrası futbolcuların huzursuz olduğu, teknik kadro ve yöneticileri bir araya sokup 200 bin lira olarak belirlenen galibiyet primi ve 150 bin lira olarak belirlenen beraberlik priminin artırılmasını istediği ifade edildi.

Mali disiplini sağlamak amacıyla bu isteği reddeden Arda Çakmak'ın, "Eskiden futbolculara maaşlarını alamıyordu. Biz ödemeye başladık. Bundan sonra da düzenli ödeyeceğiz. Yüksel primler ödersek maaşları ödeyemeyiz" cevabını verdiği yazıldı.