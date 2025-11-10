Süper Lig'in eski devi 3. Lig'deki galibiyet sonrası havalara uçtu

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Eskişehirspor sahasında 3 puanı aldı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, sahasında konuk ettiği Söke 1970 Spor’u 2-0 mağlup ederek taraftarına büyük sevinç yaşattı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

MAÇIN YILDIZI OLDU

Mehmet Fuat Gölbaşı’dan takımına galibiyeti getirdi. Mehmet 55. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Yıldız oyuncu 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. Başarılı futbolcu attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu ve tribünleri sevinçten havalara uçurdu.

Eskişehirli futbolcular büyük sevinç yaşadı

Teknik direktör Hakan Şapçı’nın hamleleri de Eskişehirspor'a 3 puana taşıdı. Şapçı, ikinci yarının başında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyunun kontrolünü eline aldı. Kırmızı Siyahlı takım, taraftarının desteğiyle son dakikalara kadar üstün bir oyun sergiledi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Bu sonuçla Eskişehirspor, ligde moral bulurken, taraftarlar maç sonunda futbolcuları alkışlarla uğurladı. Soyunma odasında Kırmızı - Siyahlılar büyük sevinç yaşadı.